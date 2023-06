Samuele Ricci, centrocampista del Torino, è stato intervistato: “Ho fatto un viaggio che mi ha cambiato la vita”

Samuele Ricci, centrocampista del Torino, è impegnato con l’Italia Under 21 all’Europeo. Il classe 2001, è stato intervistato da Cronache di spogliatoio e ha rilasciato dichiarazioni personali. Di seguito le sue parole.

Le parole di Ricci

“Ho fatto un viaggio in Namibia e mi ha cambiato la vita. Ho visto famiglie e bambini che non avevano niente: eppure erano sempre sorridenti. Ero insieme alla mia famiglia e quella vacanza ha cambiato il modo in cui oggi vedo le cose. Quest’anno andrò in Kenya. Per me viaggiare è importante e mi aiuta a preservare il mio equilibrio”.