Pietro Pellegri dopo una stagione travagliata è alla ricerca del riscatto: la sfida a Sanabria è già iniziata

La nuova stagione è alle porte e presto i calciatori del Toro si ritroveranno al Filadelfia, prima del ritiro di Pinzolo. C’è una sfida in attacco che è già iniziata ed è quella tra Pietro Pellegri e Antonio Sanabria. Nel campionato appena concluso, sono state le uniche due punte di ruolo a disposizione di Ivan Juric, anche se il tecnico ha fatto difficoltà ad alternarli. Sono stati poche volte disponibili insieme, a causa di problemi fisici. Pellegri è reduce da una stagione travagliata, ma adesso sta bene e prova ad insidiare Sanabria, che invece con i suoi 12 gol ha stupito tutti. In questo momento sta disputando l’Europeo Under 21 con l’Italia, dove ha anche segnato, prima di una breve vacanza. Gli infortuni per lui sembrano una maledizione, ma se è in condizione si è dimostrato utile e abile sottoporta. Il finale di stagione e la Nazionale fanno ben sperare per il suo futuro.

Le due stagioni a confronto

Pellegri ha giocato 20 partite tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno 4 reti e 1 assist. Per lui anche 3 cartellini gialli. Per essere un classe 2001, ha giocato troppi pochi minuti e adesso vuole riscattarsi. Sanabria invece di partite in tutto ne ha giocate 36, con 12 gol, 4 assist e 4 cartellini gialli. Non sarà facile per il numero 11 prendere il posto del numero 9, ma la sfida è già iniziata.