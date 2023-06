Il numero 4 del Toro nel corso della stagione appena conclusa ha raccolto diverse soddisfazioni, tra cui il primo gol in Serie A

La stagione 2022-2023 si è conclusa ormai da qualche settimana e, mentre le società del massimo campionato italiano stanno organizzando il loro futuro, i giocatori o sono impegnati con le rispettive nazionali, come ad esempio gli elementi dell’Italia Under 21, oppure si stanno godendo le vacanze. Tra i giocatori che hanno staccato la spina da poco e possono godersi il meritato relax c’è Alessandro Buongiorno. Il numero 4 del Toro, come testimonia una sua storia Instagram molto recente, si trova a New York con la sua fidanzata. Il difensore classe 1999 ha concluso la stagione 2022-2023 in una maniera molto speciale, ovvero l’esordio in Nazionale maggiore. Una stagione nella quale Buongiorno aveva già raccolto diverse soddisfazioni, sia dentro che fuori dal campo. Per fare alcuni esempi il primo gol in Serie A arrivato contro la Sampdoria, proprio il giorno prima del 4 maggio, quando il giocatore ex Carpi ha letto i nomi degli Invincibili a Superga. Ma non solo, Buongiorno infatti ha raccolto diverse prestazioni positive, tanto che verso la fine della stagione Juric ha dichiarato: “Per me Buongiorno è l’unico intoccabile che non dovrebbe essere ceduto. Penso che rappresenti il Toro, poi per quanto riguarda gli altri ognuno ha il suo prezzo”.

Buongiorno: l’esordio con l’Italia la ciliegina sulla torta

Le doti tecniche, la personalità e la professionalità mostrata dal numero 4 granata non sono passate inosservate, tanto che da diverso tempo ci sono puntati su di lui gli occhi del C.T. dell’Italia Roberto Mancini, oltre a quelli di diversi club importanti. E come già accennato pochi giorni fa, il 18 giugno per essere più precisi, per Buongiorno c’è stato l’esordio con la Nazionale maggiore. Esordio arrivato nella finale terzo-quarto posto della Nations League contro l’Olanda. Con il match terminato 3-2 in favore degli Azzurri e con il difensore granata che ha disputato tutta la partita. Insomma, il modo migliore per chiudere una stagione ricca di spunti positivi. Tra poco si ripartirà e Buongiorno vorrà fare ancora meglio. Questo è poco, ma sicuro.