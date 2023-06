In vista della prossima stagione c’è un dubbio in casa Toro ed è quello che riguarda il capitano: potrebbe esserci un cambio fascia

Non manca molto alla partenza della prossima stagione, quella 2023/2024. Nel Torino si parlerà tanto di calciomercato ma c’è anche un dubbio in casa granata: chi sarà il capitano nella prossima stagione? Potrebbe infatti esserci un cambio di fascia. Quest’anno il capitano doveva essere il numero 10, Sasa Lukic, ma poi le cose sono andate diversamente. Il serbo ha deciso di non giocare la prima partita di campionato a Monza, a causa di motivi contrattuali e Ivan Juric gli ha subito tolto la fascia. Da quel momento in poi, per tutto il corso della stagione, il capitano è stato Ricardo Rodriguez. Lo svizzero si è rivelato un ottimo capitano, ma su di lui c’è sempre stata l’ombra di Alessandro Buongiorno. Quando il numero 13 non è partito titolare, la fascia è stata indossata dal numero 4. Inoltre Buongiorno, nato a Torino e tifoso del Toro, ha anche letto i nomi dei caduti a Superga.

I possibili scenari

Il contratto di Rodriguez scade nel 2024, quindi potrebbe essere ceduto. In caso di cessione, ovviamente il capitano diventerebbe Buongiorno, il ragazzo del Filadelfia. Altrimenti Ivan Juric dovrà fare una scelta, confrontandosi anche con la squadra. Nell’ultima conferenza stampa della stagione, il tecnico aveva dichiarato: “L’unico intoccabile deve essere Buongiorno”. Quindi, anche senza cessione di Rodriguez, potrebbe divenatre lui il capitano del Torino. Quest’anno con le sue prestazioni ha stupito tutti, finendo per giocare bene anche in Nazionale con gli Azzurri in Nations League.