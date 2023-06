Positivo il debutto in Azzurro di Alessandro Buongiorno: novanta minuti contro l’Olanda nella sfida che ha visto l’Italia vincere la finalina di Nations League

Novanta minuti per Alessandro Buongiorno: il difensore del Torino ha esordito in Nazionale contro l’Olanda nella finale per il terzo posto in Nations League e ha confermato quanto di buono visto in stagione. Il miglior modo per chiudere un’annata che lo ha visto protagonista in granata e che oggi gli ha regalato pure la prima presenza con la maglia azzurra, nella gara vinta dall’Italia 3-2. “Buongiorno è stato bravissimo, si è applicato, non era facile per lui dato che ha giocato in una difesa a quattro al contrario di quanto succede con il suo club”, ha spiegato Mancini ai microfoni della Rai a fine gara.

Le parole di Buongiorno

E a fine partita sono arrivate anche le parole del difensore del Torino: “Grande emozione, abbiamo dato tutto, abbiamo giocato bene, nel secondo tempo abbiamo tenuto botta e sofferta. Sono contento per me e per la squadra”. Sul sistema: “Mi adeguo sia a 3 che a 4, i miei compagni mi hanno aiutato e consigliato”. Sulla differenza tra primo e secondo tempo: “Nel secondo tempo è cambiata la partita, loro sono stati più aggressivi, ma siamo stati bravi a portare a casa il risultato”. Sul futuro della Nazionale: “Lo vedo nel lavoro di tutti i giorni, nei rapporti del gruppo, io sono arrivato in punta di piedi ma il gruppo mi ha accolto, la vittoria di oggi è stata frutto di questo”.