La stagione di Christian Celesia, difensore del Torino, che è stato in Serie C prima al Potenza e poi al Messina

Il calciomercato si aprirà il 1 di luglio e molti contratti scadono il 30 di giugno. Oltre che a pensare alle entrate e alle uscite, il Torino deve anche pensare ai giocatori che rientrano dai prestiti. Uno di questi è proprio Christian Celesia, difensore classe 2002 del Toro. Dopo aver fatto il ritiro estivo con Ivan Juric, è stato mandato in prestito al Potenza in Serie C, nel girone C. Poi a gennaio ha cambiato squadra, andando sempre in prestito al Messina, in Serie C nel girone C. Celesia, nato e cresciuto a Torino, è stato anche il capitano della Primavera con Cottafava e Coppitelli. Anche lo scorso anno era stato girato in prestito, prima all’Alessandria di Moreno Longo in Serie B, poi alla Paganese in Serie C. Nonostante due stagioni che potevano andare meglio, le potenzialità ci sono: il ragazzo tornerà alla base e sarà valutato.

La sua stagione

In totale in Serie C ha collezionato 20 presenze, tra campionato e Coppa. In tutto 5 cartellini gialli, una doppia ammonizione e 1 assist. Col Potenza ha giocato solo 4 partite, di cui solo una da titolare. Con il Messina le cose sono andate meglio, con i giallorossi che hanno centrato la salvezza sul campo. Solo sul campo però, visto che la società ha rinunciato all’iscrizione alla prossima Serie C 2023/2024.