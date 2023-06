Il pagellone / Il senegalese, impiegato in diverse occasioni da Juric, ha reso poco rispetto alle aspettative

La conferma nel calcio dei grandi è finalmente arrivata anche per Demba Seck che, con la sua permanenza al Torino, ha disputato la sua prima stagione completa nella massima Serie italiana. Un traguardo importante per lui, approdato in granata nel gennaio 2022. Le difficoltà, nonostante i già sei mesi alle spalle sotto la guida di Juric non sono però mancate, anche a causa del poco spazio concessogli dal tecnico croato. Buona volontà e tanta voglia di fare, a volte troppa, hanno dato vita ad alti e bassi.

Seck, un campionato poco incisivo

Non convocato alla prima di campionato contro il Monza, il senegalese è stato impiegato contro la Lazio nel finale di partita. Uno spezzone poco proficuo ripetuto in altre occasioni. La fortuna ha però cominciato a girare dalla sua concedendogli qualche partita da titolare, intervallata dalla panchina. Su un totale di 19 presenze totali, è partito 6 volte dall’undici iniziale, e 13 volte da subentrante. Una buona media, che non lo ha visto rendere però a dovere secondo il suo tecnico, poco convinto del risultato generale. Sufficienza sfiorata per lui.

Demba Seck

Presenze totali: 19

Gol: 0

Assist: 0

Voto 5.5