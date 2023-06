I risultati dei granata in Nazionale per le qualificazioni all’Europeo in Germania del 2024: vittoria per Berisha, pareggio per Gineitis

Proseguono gli impegni dei granata in Nazionale, occupati con le Qualificazioni all’Europeo 2024. A scendere in campo ieri sera, due degli uomini di Juric. La Lituania di Gienitis ha infatti affrontato la Bulgaria, nel primo impegno previsto. Una buona occasione per il centrocampista del Torino, rimasto in campo per l’intera durata del match, terminato 1-1, nonostante l’inferiorità numerica dei lituani per l’espulsione di Lasickas. Diverso invece per Berisha, titolare contro la Moldavia e vincente con la sua Albania grazie alle reti di Asani e Bajrami. I prossimi giorni lo vedranno in campo contro le Fær Øer. Per Gineitis sarà invece il turno dell’Ungheria.