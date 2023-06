Il programma di oggi dei granata in Nazionale: Buongiorno partità titolare contro l’Olanda in Nations League

È di nuovo tempo di calcio per l’Italia di Mancini che, dopo la sconfitta contro la Spagna di giovedì, si prepara ad affrontare l’Olanda. Tra i probabili protagonisti della sfida, c’è il granata Alessandro Buongiorno. Convocato dal CT azzurro già in precedenza, dovrebbe partire titolare questo pomeriggio contro gli Orange, ottenendo così il tanto atteso esordio. Dagli stage alle chiamate che lo hanno costretto a guardare: l’attesa è ora finita, così come accaduto nel 2020 contro la Roma.

Buongiorno, una cavalcata nelle Nazionali giovanili

Già protagonista nelle Nazionali giovanili, il difensore del Toro vuole coronare il suo sogno anche in quella dei grandi. Dopo Under-18 e Under-19, ha disputato il Mondiale Under-20 nel 2019 in Polonia, con l’Italia che ha chiuso quarta. Ha poi giocato anche con l’U21 esordendo il 13 ottobre 2020 nella partita di qualificazione all’europeo, vinta 2-0 contro l’Irlanda. Quello di oggi potrebbe perciò essere un ulteriore tassello per completare il palmares. Appuntamento alle 15.00