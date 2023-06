La stagione di Ben Lhassine Kone: a Frosinone ha vinto la Serie B e ora tornerà al Torino dopo il prestito

Finita la stagione, è già ora di programmare la prossima per il Torino. Manca meno di un mese all’apertura del calciomercato, ma il Toro aspetta anche i rientranti dai vari prestiti. Uno di questi è Ben Lhassine Kone, girato in prestito al Frosinone. La sua è stata una buona stagione, coronata con il ritorno in Serie A dei ciociari. Il classe 2000 adesso è atteso da Ivan Juric, che valuterà i progressi fatti dal giovane centrocampista. Fu proprio lui a farlo esordire in Serie A, contro il Napoli al Diego Armando Maradona: era il 17 ottobre 2021. Infortunio per Mandragora e il tecnico croato a sorpresa manda in campo il numero 25 granata. Il giocatore è in prestito con diritto di riscatto, ma il Torino ha l’opzione per il controriscatto.

La sua stagione

Il numero 4 gialloblù, ha collezionato ben 20 presenze tra campionato e Coppa Italia. In totale 3 gol e 4 ammonizioni per lui. Purtroppo la frattura del metatarso gli ha fatto saltare 10 partite, ma mister Fabio Grosso ha sempre avuto fiducia in lui. Il Frosinone ha letteralmente stravinto la Serie B, arrivando primo in classifica a 80 punti. Su 38 partite ne ha vinte 24, pareggiate 8 e perse solo 6. 63 gol fatti e 26 gol subiti. Una stagione da protagonisti, con Kone che ha fatto la sua parte.