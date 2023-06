Le statistiche perfomance della Serie A: il Torino di Ivan Juric è secondo in una particolare classifica sulla distanza percorsa

Finito il campionato di Serie A, si possono fare i bilanci e osservare con attenzione le statistiche. Per il Torino tutto sommato è stata una buona stagione, i granata sono inoltre secondi in una particolare classifica. Oltre alle statistiche genarali, che riguardano corner, rigori, fuorigioco, passaggi e quant’altro, ci sono anche quelle che riguardano le performance, ovvero le distanze medie. Il Toro è secondo nella classifica della distanza media camminata, con 39,405 chilometri percorsi. A guidare la classifica è la Roma con 39,887 chilometri. Sotto i granata ci sono Fiorentina (39,102), Juventus (38,950) e Udinese 38,904). Questo non va interpretato come un dato negativo, nonostante si tratti di distanza camminata.

La gestione del fiato

Le 5 squadre che guidano questa speciale classifica, hanno tutte fatto un buon campionato. Il gioco di Juric è aggressivo, si basa sul recupero del pallone e sull’1 contro 1, ma questo dato fa capire che i granata sanno come gestire il fiato, coprendo bene il campo anche senza correre. Questo dipende anche tanto dalle caratteristiche dei giocatori e dal carico di lavoro effettuato. Per quanto riguarda invece la distanza media percorsa, la distanza media corsa e la distanza media scatto, la Lazio di Maurizio Sarri domina sulle altre squadre. I dati, rispettivamente per ogni distanza, sono i seguenti: 115,963 chilometri, 69,834 chilometri e 9,933 chilometri.