Il pagellone / L’ex Inter e Parma sotto la Mole è cresciuto, conquistando il popolo granata e il rinnovo a suon di gol

La prima stagione sotto la Mole di Yann Karamoh ha riscosso grande successo, soprattutto tra il popolo granata. Arrivato a settembre, non si è fatto attendere a lungo, così come le sue doti tecniche e la sua caparbietà. Già all’esordio contro il Napoli è infatti riuscito a mettersi in mostra nonostante il risultato finale. Una crescita costante che lo ha visto rifiorire dopo avventure poco proficue in Italia tra Inter e Parma e che lo vedrà ancora sotto la Mole nella prossima stagione.

Karamoh conquista e trova la conferma

Da potenziale incognita, l’ivoriano con cittadinanza francese si è trasformato in fretta nell’uomo delle svolte sotto la guida di Juric. Impiegato principalmente da subentrante, ha saputo sfruttare bene il tempo a disposizione, dando vita ad un periodo d’oro a febbraio. Dalla Fiorentina in Coppa Italia, ha aperto i rubinetti facendo il bello e il cattivo tempo sul rettangolo verde. La ciliegina è arrivata però contor la Juve, con un gol nel derby che gli ha fatto conquistare definitivamente un posto nel cuore dei tifosi. Una sufficienza più che meritata per lui, in calo solo nell’ultima parte di campionato.

Karamoh

Presenze totali: 21

Gol: 4

Assist: 0

Voto 6