Seconda tornata di partite valide per le qualificazioni all’Europeo in Germania del 2024: oggi in campo solo Berisha

Dopo un venerdì che ha regalato diverse soddisfazioni ai granata in campo, è oggi in programma il secondo giorno di gare valide per le qualificazioni a Euro 2024, la competizione di cui l’Italia è campione in carica. Tra le big in campo oggi solamente Portogallo e Belgio, impegnati rispettivamente contro la Bosnia-Erzegovina e l’Austria, mentre solo un granata scenderà in campo. Si tratta di Berisha, in realtà agli ultimi giorni della sua avventura al Torino, che in serata con la sua Albania sfiderà la Moldavia in una gara che può significare molto. I rossoneri, a 0 punti dopo aver perso la prima giornata, con una vittoria potrebbero indirizzare la qualificazione a proprio favore.