Vittorie per tutti i nazionali granata in campo venerdì 16 giugno: Rodriguez titolare con la sua Svizzera, Linetty dalla panchina

Primo giorno di qualificazioni europee nel corso di questa sosta estiva e primi granata in campo. A dire la verità, solo uno ha giocato un match ufficiale nella giornata di venerdì, e si tratta di Ricardo Rodriguez. Il capitano del Toro ha giocato tutti e 90 i minuti della sfida della propria Svizzera contro l’Andorra, vinta per 2-1 e che ha permesso agli elvetici di salire al primo posto a punteggio pieno di un girone fin qui dominato. Capitolo amichevoli: ha vinto 3-2 la Serbia di Ilic e di Milinkovic-Savic, non protagonisti. Quest’ultimo non era presente in panchina, mentre il centrocampista è entrato in campo al minuto 63, aiutando i suoi a ribaltare una situazione di svantaggio. Ingresso dalla panchina anche per Linetty nell’amichevole di prestigio contro la Germania, che ospiterà i prossimi Europei. Vittoria per 1-0 e 45 minuti in campo per la mezzala granata.