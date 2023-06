Djidji è in vacanza e non mancano le proposte: il numero 26 granata deve ancora decidere il suo futuro al Toro

Giunti alla metà di giugno, il futuro del difensore del Torino Koffi Djidji è ancora da decidere. Il contratto del numero 26 granata scade il 30 giugno 2023, dopodiché il giocatore sarà svincolato e libero di trovare squadra. Ivan Juric lo adora e lo ritiene di fondamentale importanza nel suo progetto. In questi due anni è stato un intoccabile, poi però non è arrivato il rinnovo e adesso il futuro è incerto. In questo momento, il difensore è in vacanza e sta riflettendo sulla decisione da prendere. Sicuramente, la conferma del tecnico croato sulla panchina del Torino anche il prossimo anno, potrebbe convincerlo a rimanere. Con lui in panchina il posto in campo è garantito, come dimostrano le parole di Juric: “La mia posizione è che deve rimanere. Penso che sia un giocatore forte, che accetta spazi aperti contro qualsiasi tipo di attaccante. Non è facile trovarne uno così: ci sono difensori che certe partite le fanno bene e in altre faticano. Con certi difensori devi adattarti, con Djidji riesci a fare un calcio offensivo perché riesce a gestire spazi grandi: è un giocatore forte”.

La proposta del Lione

Ovviamente le proposte non mancano e il Lione vuole Djidji. La proposta dei francesi fa riflettere ancora di più il classe 1992, che potrebbe andare a giocare in Ligue 1, dove ha già militato nel Nantes. I granata lo pagarono, proprio dai gialloverdi, 3 milioni di euro nel 2019.