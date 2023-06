Lado Akhalaia è stato in prestito in due squadre diverse in questa stagione: poco spazio per lui all’estero

Finita la stagione, alcuni giocatori faranno rientro in granata dai vari prestiti. Uno di questi è Lado Akhalaia, attaccante classe 2002 moldavo. Il Torino lo ha prelevato dall’Inter nell’agosto del 2021 e ha fatto una stagione con Coppitelli nella Primavera. Ivan Juric in ritiro, non lo ha giudicato pronto al grande salto. Dopodichè è stato mandato in prestito, la prima parte di stagione al RE Virton (Serie B belga) e poi all’Hesperange (Serie A lussemburghese) con la quale ha vinto il campionato. Per lui però poco spazio e nessun gol. Il 30 giugno tornerà alla base, ma con molta probabilità il suo futuro è lontano da Torino.

La sua stagione

In Belgio ha giocato solo 4 partite tra campionato e Coppa. In Lussemburgo invece, ha poi collezionato 6 presenze in campionato. In moltissime gare non è stato nemmeno convocato. Pensare che l’anno scorso in Primavera aveva quasi sempre giocato, trovando anche 4 reti e 3 assist. Al momento si tratta di una vera e propria parabola discendente. In Primavera era cresciuto tanto, ma poi le cose non sono andate per il meglio.