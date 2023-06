Partito in forma super nella prima parte di campionato, Radonjic si è poi fermato tra problemi fisici e comportamentali

Nemanja Radonjic sembrava poter essere, insieme a Vlasic e Miranchuk, un giocatore in grado di poter cambiare le redini della squadra per tutto l’arco della stagione 2022/2023. E così è stato, almeno all’inizio. Il serbo, arrivato dal Marsiglia, si è presentato alla grande nella gara di Coppa Italia contro il Palermo, in cui si è rivelato decisivo nella vittoria con un gol e un assist. Dopodiché il suo rendimento è stato piuttosto discreto almeno fino alla 14ª giornata, come dimostrato dai 2 gol e 2 assist. Cifre sicuramente non elevatissime, che non mettono però in mostra il fatto che, tramite dribbling, discese e giocate Radonjic sia stato molte volte uno dei più pericolosi tra i granata. Da quel momento, però, il nulla. Prestazioni monotone, non al centro dell’attenzione e rendimento non all’altezza, che sono culminate con il periodo peggiore del Toro. Fino ad arrivare alla famosa sfida con la Juventus.

La lite con Juric e il ritorno

Nel match di ritorno contro i bianconeri è arrivata una rottura che, apparentemente, sembrava insanabile. Il serbo è stato mandato in campo al 59′ da Juric, che poi, però, ha deciso di toglierlo 15 minuti più tardi. Giorni difficili, in cui l’allenatore lamentava lo scarso atteggiamento dell’ex Marsiglia, che si pensava non potesse più vedere il campo. Già dal turno dopo, però, il numero 49 è tornato con la testa sul campo e sui compagni, venendo schierato da Juric e tornando a regalare prestazioni di buon livello, caratterizzate però sempre dalla mancanza di grandi cifre realizzative. Il campionato del 27enne è poi finito a metà aprile, a causa di un problema fisico che lo ha costretto a non poter aiutare i compagni a raggiungere l’Europa. Adesso sembra che il suo futuro possa essere ancora tinto di granata, così Radonjic potrebbe riscattare la stagione appena terminata.

Nemanja Radonjic

Presenze: 30

Gol: 4

Voto: 6