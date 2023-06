Il trequartista del Torino ha perso la finale ai calci di rigore con la sua Croazia: decisivi gli errori di Majer e Petkovic

La Croazia e Nikola Vlasic escono sconfitti dalla finale di Nations League contro la Spagna. A decidere la sfida sono stati i calci di rigore, con una grande prestazione di Unai Simon. Per Vlasic un’altra panchina, dopo quella nella semifinale contro l’Olanda. Il ct Dalic gli ha concesso lo stesso minutaggio della gara vinta contro gli Orange, con il trequartista granata subentrato nuovamente a Ivanusec al minuto 78′. Il numero 13 non ha avuto grandi occasioni nel corso del match e ha perso una palla che avrebbe potuto rivelarsi sanguinosa verso la fine del primo tempo supplementare. Dani Olmo, poi, ha calciato alto sulla traversa dal limite dell’area. Il classe 97′ si è poi presentato dal dischetto per primo nella lotteria dei rigori, battendo il portiere spagnolo. Gli errori di Majer e Petkovic hanno poi condannato la Croazia alla medaglia d’argento.