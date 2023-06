Ricardo Rodriguez e Mergim Vojvoda saranno impegnati stasera nelle sfide di qualificazione agli Europei 2024

La Svizzera prosegue il cammino verso la qualificazione ad Euro 2024. La Nazionale del ct Yakin è protagonista di un percorso netto, con tre vittorie su tre nelle precedenti sfide contro Bielorussia, Israele e Andorra. Gli elvetici sono attualmente al comando del Gruppo I con 9 punti, inseguiti dalla Romania a quota 7. Quello che andrà in scena stasera sarà contro gli uomini di Iordanescu sarà dunque un vero e proprio scontro diretto per la testa del girone. In campo ci sarà anche Ricardo Rodriguez, difensore del Torino, che nelle gare di qualificazione è partito sempre titolare e ha giocato 265 minuti con la maglia della Svizzera. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:45 alla Swissporarena di Lucerna.

Torino, tocca anche a Vojvoda

Diverso il percorso del Kosovo di Mergim Vojvoda, che sarà impegnato nella sfida contro la Bielorussia. La Nazionale di Giresse è reduce da tre pareggi consecutivi e si trova al quarto posto del Gruppo I a quota 3 punti. Fanalino di coda invece la Bielorussia, che ha collezionato solo sconfitte nelle gare di qualificazione. Il terzino granata è stato schierato da titolare sia contro Israele che contro la Romania, mentre il ct gli ha preferito Hadergjonaj contro l’Andorra. La partita andrà in scena al Szusza Ferenc Stadion, a Budapest, alle ore 20:45.