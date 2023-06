La redazione della trasmissione web dedicata al Torino si è attivata per fornire cibo e il necessario alle popolazioni colpite dall’alluvione

Osservatorio Granata, trasmissione che va in onda sul web e che tratta le tematiche del Torino, è protagonista di un’iniziativa benefica a sostegno di tutte le popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione del mese scorso. La redazione ha diffuso un comunicato in cui mette a disposizione contatti per fornire qualsiasi tipo di aiuto.

L’appello di Osservatorio Granata

Ad ormai un mese di distanza dall’alluvione che ha colpito la popolazione dell’Emilia Romagna, sono ancora molte le difficoltà riscontrate. Proprio per questo motivo la redazione di Osservatorio Granata (trasmissione web dedicata al Torino FC) si è voluta attivare contattando gli enti preposti affinché fossero ben chiare le necessità attuali della popolazione alluvionata.

Siamo alla ricerca di cibo (non fresco), materiale igienico-sanitario, materiale per pulizie, prodotti disinfettanti e antizanzare, materiale di lavoro, materiale didattico e giocattoli.

Vi invitiamo ad divulgare questa iniziativa poiché l’obiettivo venga raggiunto in tempi rapidi, magari coinvolgendo anche aziende di Vostra conoscenza.

I materiali raccolti saranno trasportati e consegnati direttamente da noi presso i Comuni più in difficoltà.

Verranno istituiti dei centri di raccolta itineranti in alcune aree del torinese.

Per maggiori dettagli contattateci all’ indirizzo email cuoritoro1906@gmail.com o al seguente numero: + 39 351 843 56 90 .

Rimaniamo a vostra più completa disposizione

Cordiali Saluti

Lo staff di Osservatorio Granata

e-mail cuoritoro1906@gmail.com

cell. +39 351 843 56 90

www.osservatoriogranata.it