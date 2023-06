Tutto quello che c’è da sapere su Raoul Bellanova, terzino tornato al Cagliari dopo l’esperienza nell’Inter di Simone Inzaghi

Raoul Bellanova è un calciatore italiano che ha giocato l’ultima stagione nell’Inter in prestito dal Cagliari. Il club nerazzurro ha però deciso di non riscattarlo: il calciatore ha fatto ritorno in Sardegna al termine della Serie A. Nato a Rho il 17 maggio 2000, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Milan, prima di trasferirsi al Bordeaux nel 2019. Dopo una breve esperienza nell’Atalanta, ha giocato per il Pescara e per il Cagliari, con cui ha segnato il suo primo gol in Serie A. Bellanova è un difensore propositivo e di buona gamba, capace di spingere sulla fascia destra e di creare pericoli in attacco. Tuttavia, ha ancora margini di miglioramento in fase difensiva, dove a volte mostra delle lacune. È anche un membro della nazionale Under-21 italiana, con cui parteciperà agli Europei di categoria nel 2023: è stato infatti convocato dal ct Paolo Nicolato per il torneo in Romania e Georgia.

I numeri dell’ultima stagione

Nell’ultima stagione in nerazzurro Bellanova ha disputato 22 partite tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, realizzando un solo assist. Numeri non del tutto soddisfacenti, ma molto spesso l’ex Inter è subentrato a gara in corso e ha avuto pochi minuti a disposizione per incidere. Con Simone Inzaghi ha giocato prevalentemente come esterno di centrocampo nel 3-5-2, alternandosi a Dumfries. Il suo valore di mercato è stimato in 5 milioni di euro.