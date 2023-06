Calciomercato Torino / L’inter non ha esercitato l’opzione per il riscatto di Bellanova dal Cagliari, i granata ora ci provano

Il Torino ha messo nel mirino Raoul Bellanova. Con Ola Aina e Valentino Lazaro che hanno già fatto valigie e salutato tutti, Brian Beyeye destinato a un prestito in Serie B, Wilfried Singo e Mergin Vojvoda che potrebbero essere ceduti, Ivan Juric ha bisogno di diversi innesti sulle corsie laterali e uno dei giocatori seguiti dal dt Davide Vagnati è proprio il terzino che nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Inter.

Calciomercato, Torino su Bellanova

La società nerazzurra non ha esercitato l’opzione per il riscatto del cartellino di Bellanova, che è di proprietà del Cagliari, è così che il Torino sta provano a inserirsi nella trattativa. Vagnati ha già avviato i contatti con la società sarda, che per lasciar partire il terzino chiede 7 milioni più bonus (la stessa cifra che avrebbe dovuto spendere l’Inter per riscattarlo). L’Inter non è però tagliato fuori dall’affare ma il club nerazzurro sta provando a trattarlo a cifre per inferiori.