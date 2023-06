Al momento i granata hanno perso il duo Vlasic-Miranchuk: proveranno a riportarli al Torino

Stagione terminata ma proseguono i lavori in vista della prossima stagione. Sono aperte le danze sul fronte mercato per il Torino, impegnato a trovare le giuste alternative per avere una rosa al completo. Tra i settori di campo che stanno impegnando maggiormente Davide Vagnati, c’è la trequarti. Solo una conferma ad ora per il dt granata che si trova a dover gestire le situazioni Vlasic, Miranchuk (per i quali Juric attende novità) e Praet.

Toro, stand by per Vlasic e Miranchuk

Se infatti Radonjic è tra i potenziali titolari, il resto è stato messo in discussione dalla scadenza del termine massimo per far valere il diritto di riscatto. Vlasic e Miranchuk sono quindi tornati ad essere di proprietà di West Ham e Atalanta, che non sembrano essere propensi a concedere altri sconti al club granata. Una situazione che complica quindi l’operato di Vagnati e i suoi piani, soprattutto dopo i paletti messi da Juric per la prossima stagione.

Toro, si riaprono le porte per Praet

Il Dt non demorde e continua a trattare per trovare una soluzione che accontenti tutte le parti tirate in causa. Nel frattempo però, ha riaperto un’altra pista tentata l’estate scorsa. Quella dell’arrivo di Praet dal Leicester. Sotto la Mole già nel 2021-2022, il belga ha più volte espresso il desiderio di restare al Toro, non esaudito dal club inglese. La retrocessione in Championship di quest’anno potrebbe però aver rimescolato le carte, aprendo uno spiraglio. Si prosegue quindi con le trattative, nella speranza di ottenre qualche sì.