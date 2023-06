Si entra nel vivo del calciomercato estivo: tutte le trattative delle squadre di Serie A di lunedì 19 giugno

In attesa dell’apertura del calciomercato, fissata per il primo luglio, le squadre di Serie A hanno già cominciato a guardarsi intorno per rafforzare la propria rosa in vista della nuova stagione. Alcuni club hanno anche ufficializzato i primi colpi a parametro zero: la Roma, ad esempio, ha acquistato Houssem Aouar, svincolato dal Lione. Ecco tutte le notizie di calciomercato di oggi, lunedì 19 giugno.

Roma: ufficiale il rinnovo di Cristante

Bryan Cristante ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto in giallorosso, lo ha annunciato il club con un comunicato ufficiale: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Bryan Cristante ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2027. Arrivato nella Capitale nell’estate del 2018 dall’Atalanta, Cristante ha collezionato 228 partite e 11 gol in cinque stagioni con la maglia della Roma”.

Frosinone, in chiusura il nuovo allenatore per la Serie A: sarà Eusebio Di Francesco

Dopo l’addio di Fabio Grosso, protagonista della promozione in Serie A, Guido Angelozzi si è messo alla ricerca del suo erede. Il profilo giusto sembra essere quello di Eusebio Di Francesco, con cui il direttore giallazzurro ha praticamente trovato l’accordo per la prossima stagione. Da limare gli ultimi dettagli, ma l’ex Roma sarà con ogni probabilità il nuovo allenatore del Frosinone.

Bologna, Fiorentina e Sassuolo su Gudmundsson del Genoa

Il trequartista islandese è stato uno dei migliori uomini di Alberto Gilardino nella passata stagione di Serie B. In 36 gare ha realizzato ben 11 gol e 5 assist, diventando uno dei centrocampisti più prolifici del campionato in compagnia di Franco Vazquez. Il prezzo è fissato a 10 milioni: Bologna, Fiorentina e Sassuolo potrebbero farsi avanti per acquistarlo.

Lazio, se parte Milinkovic tutto su Zielinski o Loftus-Cheek

Con Milinkovic-Savic al centro delle voci di mercato, la Lazio comincia a pensare a chi potrebbe sostituirlo. I nomi più probabili sono quelli di Zielinski e Loftus-Cheek: entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2024 e il prezzo del cartellino potrebbe notevolmente scendere, fattore che faciliterebbe l’affare in casa biancoceleste.