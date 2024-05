Il presidente del club messicano Victor Velazquez in un’intervista allontana l’ipotesi trasferimento del colombiano

Nelle scorse settimane si era parlato dell’interesse del club messicano del Cruz Azul verso Duvan Zapata. Nel paese centro-americano c’era già chi si era spinto nel dare la notizia di un’offerta di 14 milioni da presentare al Torino. Lo stesso presidente del Cruz Azul, Victor Velazquez, non aveva negato il pressing da parte della sua società verso il colombiano. “Vogliamo un grande centravanti” aveva detto Velazquez e per molti l’identikit più assimilabile a tale aspirazione era quello di Zapata, specie dopo alcune dichiarazioni filtrate all’interno della società messicana: “C’è l’ottanta per cento di possibilità di ingaggiare l’attaccante del Torino”. L’ultima puntata di questa telenovela che coinvolge Cruz Azul, Torino e Zapata, vede invece quasi stravolgersi l’intero scenario, almeno dalle dichiarazioni rilasciate oggi da Velazquez.

Velazquez: “Zapata non verrà”

Il presidente del Cruz Azul ha concesso un’intervista a Fox Sports in cui si è espresso sulla questione Zapata, smentendo praticamente la possibilità che il colombiano possa trasferirsi in Messico: “Nel mondo del calcio tante volte vengono fatti nomi solo per speculare e così attirare l’attenzione di un club – ha detto Velazquez, aggiungendo per andare più nello specifico – “No, Duvan Zapata non verrà al Cruz Azul”. Vedremo dunque se ci sarà nei prossimi giorni un definitivo dietrofront da parte del club messicano o se questa possibile trattativa possa avere un seguito. Al momento nulla di concreto, come confermato dal presidente Velazquez, con Zapata legato al Toro per i prossimi due anni.