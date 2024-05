In vista dell’inizio del calciomercato Piero Ausilio ha parlato delle mosse della società nerazzurrra per l’ estate: occhi su Buongiorno

Dopo la grande stagione appena conclusa l’Inter pensa già alla prossima sessione di calciomercato. A tal proposito ha parlato Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter. Quest’ultimo ha parlato dei possibili obbiettivi del club e tra questi sembrerebbe esserci proprio il difensore del Toro, Alessandro Buongiorno: “Nell’immediato no, non sono previste uscite. Abbiamo giocatori forti e anche i più anziani, come Acerbi e Darmian o centrocampisti come Mkhitaryan, me li tengo tutta la vita. Buongiorno? Mi piace e anche tanto, ma non è un’ipotesi”.