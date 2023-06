Calciomercato Torino / Trovato l’accordo con il Cagliari per l’acquisto del terzino a titolo definitivo. Si discute solo dei bonus

Quello di Raoul Bellanova è al momento il nome più caldo per rinforzare le fasce del Torino e la notizia della serata è che la società granata ha trovato l’accordo con il Cagliari per il trasferimento del giocatore. L’accordo è stato trovato sulla base di 7 milioni di euro, restano da definire i bonus: i contatti tra i due club sono in corso ma c’è ottimismo sul fatto che la fumata bianca possa arrivare a breve.

Calciomercato Torno: Bellanova non sarà l’unico rinforzo sulle fasce

Bellanova non sarà l’unico rinforzo sulle fasce. Proprio sugli esterni il club dovrà lavorare sodo per sistemare i buchi lasciati dai partenti: Valentino Lazaro, infatti, non è stato riscattato dall’Inter, mentre ad Ola Aina è scaduto il contratto che lo legava al Toro. Come se non bastasse non sono chiare le situazioni di Singo e Vojvoda, che andranno in scadenza nel 2024, e a cui la società dovrebbe proporre due strade: rinnovo o cessione. Il Torino, a tal proposito, ha da tempo cominciato a guardarsi intorno: i nomi più gettonati sono stati vari, come quello di Max Johnstone, attualmente svincolato, o di Timothy Fosu-Mensah del Bayer Leverkusen.