Il calciomercato è alle porte e la priorità del Toro sono gli esterni: ecco come si stanno muovendo i granata sul mercato

La stagione del Torino non è finita nel migliore dei modi, con i granata che non hanno centrato l’obiettivo ottavo posto. Il 1 luglio 2023 però apre la sessione di calciomercato: il Toro inizia già a programmare il suo futuro, che sarà con Ivan Juric alla guida della squadra. In questo momento la priorità del Torino è una sul mercato: gli esterni. Fondamentali nel gioco del tecnico croato, è un reparto che rischia di essere smantellato e rifatto. Due giocatori sicuro saluteranno e sono Valentino Lazaro (niente riscatto dopo il prestito dall’Inter) e Ola Aina (scadenza di contratto). Wilfried Singo e Mergim Vojvoda invece sono in dubbio, avendo il contratto in scadenza nel 2024. Se la società vuole monetizzare, la sessione che sta per aprirsi è quella giusta per farlo. Davide Vagnati è già al lavoro e ci sono diversi profili che vengono seguiti.

I profili sotto osservazione

Uno dei giocatori che interessa, ormai da gennaio, è Pasquale Mazzocchi della Salernitana. Il primo sì del giocatore c’era già stato, poi l’infortunio ha bloccato la trattativa con la società campana. Adesso però il toro deve fare attenzione: su di lui ci sono anche altre squadre. Altro profilo seguito è quello di Max Johnston, terzino destro classe 2003 svincolato, ultima stagione al Motherwell. I contatti ci sono stati, ma su di lui c’è anche il Brighton di De Zerbi. Infine l’ultimo profilo è quello di Timothy Fosu-Mensah, esterno destro del Bayer Leverkusen classe 1998. Il mercato deve ancora entrare nel vivo: ci saranno sicuramente aggiornamenti e nuovi nomi.