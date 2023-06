Calciomercato Torino / Dalla Scozia: previsti per la prossima settimana contatti per Max Johnston, terzino destro classe 2003

La stagione deve ancora finire, ma in casa Toro si pensa già al calciomercato. Secondo quanto riportato da Football Scotland, la società granata ha in programma nella prossima settimana contatti per Max Johnston. Terzino destro classe 2003, da oggi (1 giugno 2023) è svicolato. In questa stagione ha giocato al Motherwell, giocando 32 partite con 3 gol e 6 assist. Su di lui c’è anche il Brighton di De Zerbi.