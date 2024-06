Calciomercato Serie A / Le notizie di oggi, domenica 16 giugno, di calciomercato in Serie A: tre squadre su Holm dello Spezia

La sessione di calciomercato, in maniera ufficiale, si apre il 1° di luglio e si chiude il 30 di agosto. In Serie A però, già molte squadre stanno cercando l’affare giusto. L’Atalanta, non ha riscattato Emil Holm. L’esterno, dopo aver giocato con Gasperini, farà ritorno allo Spezia che possiede il suo cartellino. Su di lui però, destinato a rimanere in Serie A, ci sono 3 squadre: Bologna, Genoa e Lazio. Inoltre, anche Piccoli non è stato riscattato dal Lecce: farà rientro a Bergamo e poi verrà valutato il suo futuro.

Napoli: Rafa Marin nel mirino

Dopo una stagione disastrosa, il Napoli è pronto a ripartire da Conte in panchina. L’arrivo di Natan al posto di Kim, non ha soddisfatto le aspettative. Occhi quindi su un nuovo difensore centrale. In cima alla lista c’è Rafa Marin, classe 2002 del Real Madrid. L’ultimo anno, lo ha giocato in prestito all’Alaves. I partenopei sono forti su di lui.

Roma: tentazione Hummels

Anche la Roma di De Rossi si muove sul mercato. Si cerca un profilo di esperienza per la difesa. Piace molto Mats Hummels. Una vita al Borussia Dortmund, con 367 partite in Bundesliga. Ora ha 35 anni e saluterà a paramentro zero. Disposto a ridursi l’ingaggio, la Roma ci prova visto che Smalling partirà.

Cagliari: arriva Luperto?

Davide Nicola ha salvato l’Empoli all’ultima giornata, ma andrà al Cagliari al posto di Ranieri. Potrebbe portarsi dietro Sebastiano Luperto, difensore che ha fatto molto bene quest’anno. Valutazione intorno ai 5 milioni. Inoltre, Marin tornerà in Sardegna, visto che dopo due stagioni in prestito non sarà riscattato dall’Empoli. Con Nicola in panchina, si candida a rimanere. Pavoletti invece ha rinnovato fino al 2026. Kingstone Mutandwa ha firmato fino al 2027.