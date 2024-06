Calciomercato Torino / Bellanova piace soprattutto alla Roma, ma ogni discorso è rimandato una volta finito l’Europeo

Quest’anno il Torino ha avuto in squadra un esterno formidabile: Raoul Bellanova. Ha fatto benissimo al Toro e adesso si trova in Germania con gli Azzurri. Convocazione all’Europeo più che meritata per lui. In estate, avrà molte squadre che lo vorranno. Si tratta di un talento puro, valorizzato al massimo da Juric nel corso di questa stagione. La Roma soprattutto, ha messo gli occhi su di lui in maniera forte. Piace molto ai giallorossi e soprattutto a De Rossi, che vorrebbe una squadra sempre più italiana a disposizione. Inoltre, Zalewski e anche altri sono in partenza: sulla destra ci saranno delle operazioni in entrata. Il Torino però, vuole tenerlo e non sarà facile strapparlo a Cairo.

Bellanova: la situazione

Ogni discorso sul suo futuro, è rimandato a dopo Euro 2024. Si parte dal presupposto che Bellanova non è sul mercato. Ha fatto una sola stagione al Toro, che lo ha pagato 7 milioni di euro dal Cagliari. Ne valeva 5, adesso ne vale anche più di 15. Finito l’Europeo, prima di tornare a Torino, si godrà una meritata vacanza. Poi potrebbero arrivare offerte e corteggiamenti, dalla Roma soprattutto. A quel punto se ne potrà parlare, ma il Toro lo vuole tenere e sarà decisiva anche la volontà del giocatore. Qui si trova bene, ha dichiarato che il Toro è una scelta che rifarebbe. Inoltre, è amato dalla tifoseria e il posto da titolare è garantito.

Una stagione da record

Anche con l’Italia, Bellanova vuole dimostrare quanto vale. Con il Torino, ha fatto una stagione da record. 37 partite in Serie A: 7 assist e 1 gol. 44 cross riusciti con successo. Nessuno ha fatto meglio di lui. Ha saltato solo una partita per squalifica. Per il resto, una tenuta fisica e mentale ottimale. La partenza non è stata al top, ma non si è abbattuto e si è rialzato alla grande.