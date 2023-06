Così George Tardi ha parlato di Perr Schuurs, il difensore che quest’anno al Torino ha convinto tutti alla prima stagione in granata

“Schuurs ha fatto una scelta molto intelligente nell’accettare l’offerta del Torino, era un giocatore che faceva la Champions League e ha scelto di giocare costantemente per tutta la stagione”. Così l’agente di Perr Schuurs, George Gardi, ha parlato nel corso di podcast di Fabrizio Romano. “Perr è molto felice, ha un contratto lungo, la sua ambizione è giocare ai massimi livelli del calcio europeo, ha fatto una grande stagione e ci sono tantissimi club interessati a lui”, ha spiegato. E ancora: “Alla fine del campionato discuteremo con il Torino per trovare una decisione che sia positiva per tutte le parti, può essere un’opzione da valutare quest’estate”.