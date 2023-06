Calciomercato Torino / Da alcuni giorni Davide Vagnati è partito per l’Argentina per visionare di persona i possibili acquisti per il futuro

Non ha seguito da vicino al Filadelfia la preparazione all’ultima partita di campionato del Torino, quella che potrebbe permettere di conquistare l’ottavo posto in classifica: Davide Vagnati da alcuni giorni è volato in Sudamerica alla ricerca di nuovo talenti da portare sotto la Mole. Al momento è in Argentina, dove il campionato è più che mai nel vivo per vedere di persona, dal vivo, alcuni giocatori che da tempo il Torino sta seguendo. Con la Serie A che è ormai giunta alle battute finali e la sessione estiva di calciomercato alle porte, il dt vuole tirare le somme sui giocatori individuati in questi mesi e capire quali possano essere davvero dei rinforzi per il Torino.