Sfumata l’ipotesi di rinnovo, Adopo sembra aver trovato la sua prossima squadra: il francese è vicino all’Atalanta

Prime voci di calciomercato in casa Torino. Non si tratta di acquisti, ma di giocatori in uscita. Michel Adopo, infatti, dopo aver deciso di non prolungare il contratto con i granata è in procinto di lasciare il club. Il 22enne, in scadenza di contratto, ha infatti raggiunto un accordo con l’Atalanta, che gli ha offerto un contratto di 4 anni. Restano solo da definire gli aspetti burocratici, ma la storia tra il Torino e Adopo sembra essere già finita. Ci si aspettava una svolta dopo il gol decisivo in Coppa Italia contro il Milan, ma il minutaggio del centrocampista è diminuito notevolmente, al punto di convincerlo a non continuare la propria avventura granata.