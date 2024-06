Alcune voci dall’Olanda riportano un forte interesse del Feyenoord per il gioiellino della Primavera del Toro: la situazione

Prosegue senza sosta il calciomercato italiano e non, con dirigenti e club impegnati a rafforzare le rose in vista della prossima stagione. Il Torino è impegnato in prima linea sulla ricerca del nuovo allenatore: si attende ormai a momenti l’ufficialità di Paolo Vanoli sulla panchina granata. Ma il Toro potrebbe presto essere protagonista anche nel mercato in uscita: alla porta di Davide Vagnati potrebbe farsi vivo il Feyenoord, che secondo insistenti voci olandesi avrebbe messo gli occhi su Aaron Ciammaglichella.

Il Feyenoord fa sul serio per Ciammaglichella

Secondo quanto riportato dai media olandesi Ciammaglichella potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Feyenoord. La sensazione è che i due club possano trovare a breve un accordo, anche se si dovrà discutere della cifra del cartellino. Il Toro dovrà riflettere a lungo su questa operazione, che sarebbe a titolo definitivo e non in prestito. Sarebbe vantaggioso per i granate perdere in questo momento uno dei giocatori più talentuosi e promettenti della Primavera? La risposta è semplice ed è ovviamente negativa. Certo è che la volontà del giocatore avrà una rilevanza importante nell’affare. Il Feyenoord è uno dei club più abituati a dare continuità a giovani di talento e in Olanda Ciammaglichella troverebbe di sicuro un ambiente favorevole. Poi andrà ascoltato anche il parere del nuovo allenatore, che sarà un altro fattore determinante per la trattativa. L’interesse degli olandesi però c’è ed è concreto.

I numeri di Ciammaglichella

Nell’ultima stagione Aaron Ciammaglichella si è distinto per numeri e prestazioni con la maglia della Primavera. Scurto non ne ha fatto mai a meno: per il ragazzo 31 presenze condite da 9 gol e 5 assist, che lo hanno portato a diventare il capocannoniere del club al pari di Dellavalle. Una sua eventuale perdita inciderebbe e non poco sui meccanismi della squadra, che dovrà poi essere in grado di trovare un sostituto all’altezza.