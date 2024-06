Il paraguaiano non ha inciso nell’ultima stagione: in caso di offerta irrinunciabile il Torino può lasciarlo partire

Stagione complicata quella appena conclusa da Antonio Sanabria. L’attaccante paraguaiano, partito da titolare a inizio stagione, è rimasto a lungo a secco di gol e Ivan Juric lo ha spesso fatto accomodare in panchina. Si contano sulle dita di una mano i guizzi del numero 9, su tutti quello al Maradona di Napoli e poi contro il Monza, entrambi decisivi ai fini della classifica. Poi il buio: tante prestazioni inconcludenti e una sensazione che l’ex Genoa e Betis fosse spaesato ed escluso dalla manovra offensiva. Ecco perché il Toro, in caso di offerte congrue, potrebbe decidere di lasciarlo partire in estate. La posizione della società è comunque quella di ascoltare le proposte che giungeranno alla porta di Vagnati.

Sanabria può partire: piace anche in Serie A

Tra le squadre interessate ad Antonio Sanabria ci sarebbero anche dei club di Serie A: tra questi il Parma, che ha raggiunto la promozione sotto la guida tecnica di Fabio Pecchia. I crociati sarebbero alla ricerca di un attaccante e quello del paraguaiano sarebbe il profilo ideale da piazzare al centro del reparto offensivo. Per ora quello dei gialloblù resta solo un interesse. Da capire se poi potrà trasformarsi in una vera e propria trattativa. Il Toro però non farà sconti, questo è certo. Sanabria è infatti reduce dal prolungamento del suo contratto, che sarebbe scaduto proprio nel 2024. Il paraguaiano ha però prolungato per altri due anni, fino al 2026. Poi ci sarà la volontà del nuovo allenatore. Quando Vanoli sarà annunciato come nuovo tecnico alla guida del Torino avrà modo di parlare con la società e di far valere le sue idee. Solo a quel punto saranno più chiari i piani del Torino e il futuro dei suoi calciatori.