Il Torino conta di chiudere a breve per portare Vanoli all’ombra della Mole: prossime ore decisive per la riuscita dell’affare

Non è ancora ufficiale, ma in casa Torino aumenta giorno dopo giorno l’ottimismo di ingaggiare Paolo Vanoli per la panchina granata. Ormai è chiara da tempo la volontà dell’allenatore del Venezia, che ha chiesto al club di andare via in cerca di nuove esperienze. I lagunari, però, non hanno ancora rimpiazzato il tecnico. Il nome più caldo per la panchina dei veneti è quello di Eusebio Di Francesco, reduce dalla triste esperienza alla guida del Frosinone. Quando quest’ultimo porrà la firma sul contratto che lo legherà al Venezia allora ci sarà il via libera per l’ingaggio di Vanoli, che con i lagunari aveva firmato un contratto fino al 2026. Il Toro, intanto, spera in un piccolo sconto e proverà a trattare per l’ammontare della clausola.

La clausola

Per liberare subito Paolo Vanoli il Toro potrebbe decidere di pagare un milione di euro, clausola che di fatto permetterebbe al tecnico di lasciare immediatamente Venezia. Venezia che, nelle ultime ore, sembra aver deciso di dare l’affondo decisivo per Eusebio Di Francesco. L’allenatore del Frosinone si è preso del tempo per riflettere dopo la grande delusione rimediata contro l’Udinese e ora sembra determinato a ricominciare proprio dal club di Duncan Niederauer. Negli ultimi giorni si era fatto vivo anche l’Empoli, che con il presidente Corsi ha provato fino all’ultimo a convincere l’allenatore di Pescara. Di Francesco ha però scelto il Venezia e si conta di chiudere nelle prossime ore. Poi Vanoli potrà finalmente sposare il progetto Torino. Un progetto che ha bisogno al più presto di definire le proprie linee guida, a partire dal calciomercato. Cairo e Vagnati aspettano con ansia di conoscere le idee del nuovo allenatore, per poi programmare insieme la sessione estiva.