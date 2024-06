Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, martedì 18 giugno

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano.

Como in pole per Belotti

Molto attivo sul mercato il Como, dopo la promozione in Serie A. I lariani vogliono costruire una squadra in grado di salvarsi con facilità e, chissà, puntare anche alla metà della classifica, e puntano a dei rinforzi di esperienza. Tra questi, l’obiettivo numero 1 in questo momento è rappresentato da Andrea Belotti. L’ex capitano del Torino è reduce dal prestito alla Fiorentina, e potrebbe essere un grande acquisto per la squadra di Fabregas, che oltre a lui segue anche Stefano Sensi.

Roma, si segue Hummels

Un nome che può far gola a diverse squadre italiane è quello di Mats Hummels. Il difensore tedesco, non convocato con la Germania nonostante la super stagione con il Borussia Dortmund, non ha rinnovato il proprio contratto con i tedeschi ed è disponibile a parametro zero. La Roma ci ha fatto un pensierino, e nei prossimi giorni potrebbe incontrare il procuratore per presentare un’offerta di contratto.

Milan, piace Emerson Palmieri

Chi può fare un altro mercato da protagonista è il Milan, che vuole regalare qualche colpo al nuovo mister Fonseca. I rossoneri potrebbero perdere Theo Hernandez in questa sessione di calciomercato, e stanno già pensando a dei nomi per sostituirlo. Tra questi, in lista c’è anche quello di Emerson Palmieri. L’esterno ex Roma gioca attualmente con il West Ham in Premier League, e potrebbe dunque tornare in Italia in questa fase della sua carriera.

Juventus, grana Kaio Jorge

In casa Juventus è scoppiato un mini caso legato alla cessione Kaio Jorge, sollevato dal Santos. I bianconeri hanno infatti venduto l’attaccante al Cruzeiro, ma il club brasiliano di Pelé e Neymar ha lamentato il mancato avviso prima della conclusione della trattativa, che sarebbe dovuto arrivare in base a delle clausole previste nel precedente accordo. Il Santos, dunque, ha minacciato di rivolgersi alla FIFA.