Il pagellone di Antonio Sanabria, attaccante del Torino: per il numero 9, dopo la scorsa stagione al top, un anno deludente

Stagione finita, tempo di bilanci. Dopo un campionato concluso al 9° posto, che non è bastato per la conquista dell’Europa, continuano i pagelloni. Tocca al numero 9 Antonio Sanabria. Per lui non è stata una stagione esaltante, affatto. Anzi, ha deluso le aspettative, soprattutto dal punto di vista realizzativo. Il classe 1996 non ha mai segnato molto in carriera, ma è stato sempre apprezzato per il modo di giocare. Lo scorso anno però, in Serie A, aveva fatto ben 12 gol e 4 assist. Quest’anno da lui ci si aspettava di più. Spento e discontinuo, come ha detto Juric ha visto spesso la porta piccola.

La sua stagione

Tra campionato e coppa, ha giocato 37 partite. 2 di queste in Coppa Italia, le altre 35 in Serie A. Per lui 5 gol e 2 cartellini gialli. Ha segnato in Torino-Sassuolo 2-1, Torino-Atalanta 3-0 (rigore), Torino-Napoli 3-0, Napoli-Torino 1-1 e Torino-Monza 1-0 (rigore). Solo 3 gol su azione. Troppi pochi per uno come lui. Da quando è arrivato Zapata, che inizialmente gli aveva anche preso il posto, ha perso lucidità. Poi Juric ha puntato su di lui come partner d’attacco del colombiano, ma i risultati sono stati scarsi. Il titolare era lui, ma poi Pellegri e Okereke gli sono stati preferiti in alcune partite dall’inizio.

Futuro incerto

Dopo questa stagione, ormai la sua quarta al Toro, il suo futuro è incerto. I granata lo avevano preso dal Betis a gennaio del 2021, spendendo per lui 6,5 milioni di euro. Il 4 gennaio del 2024, ha prolungato fino al 2026. Potrebbe presto ricevere offerte oppure essere messo sul mercato. Prima però, sarà anche valutato dal nuovo allenatore, che potrebbe volerlo al centro del suo progetto.

Presenze totali: 37 Gol: 5 Voto: 5.5