Si avvicina sempre di più l’arrivo di Paolo Vanoli al Torino: con lui potrebbe sedere in panchina anche il vice Lino Godinho

Il Torino e Paolo Vanoli sono sempre più vicini, o almeno così sembra. I termini del contratto sono già stati concordati con l’allenatore, il quale ha comunicato al Venezia la propria decisione di andare via. Ora, però, bisogna trovare l’intesa con i lagunari per la clausola rescissoria pari a un milione di euro. Cairo infatti in questo momento non sembra intenzionato a versare quella cifra e vorrebbe inserire alcune contropartite, che però gli arancioneroverdi non sono disposti ad accettare. La sensazione è che nei prossimi giorni la situazione si risolverà, con una delle due parti che accontenterà le richieste dell’altra. Da quel momento, allora, Vanoli potrà a tutti gli effetti essere considerato il nuovo allenatore del Torino.

Godinho possibile vice

Da quel momento in poi si stabilirà quello che sarà lo staff tecnico dell’allenatore varesino, per capire anche se alcuni componenti dello staff di Juric rimarranno comunque in carica nella prossima stagione. La certezza, in questo momento, sembra quella legata a Lino Godinho. L’attuale vice allenatore di Vanoli dovrebbe seguire il tecnico anche a Torino, e di conseguenza assumere il ruolo che Paro aveva per Juric. Il portoghese lavora insieme a Vanoli dal novembre del 2022, data in cui il tecnico è salito alla guida del Venezia. Prima di allora il 38enne portoghese ha sempre lavorato a stretto contatto con Joao Carlos Pereira, nelle vesti di vice allenatore del Grasshoppers in Svizzera e del Coimbra in patria.

Le esperienze passate

Godinho non conta una carriera da giocatore particolarmente esaltante, non avendo mai giocato ad alti livelli. Già all’età di 34 anni ha seguito Carlos Pereira nell’esperienza al Grasshoppers, in Svizzera, ma solo per 7 partite. Lo stesso è accaduto anche al Coimbra, dove è rimasto dal settembre al novembre del 2022 per un totale di 7 gare da assistente. Il portoghese ha poi incrociato Vanoli, con cui ha ottenuto una splendida promozione con il Venezia.