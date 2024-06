Cairo ha blindato Buongiorno, affermando che il difensore non ha un prezzo: ma da che base il presidente iniziarebbe a tentennare?

È iniziata la stagione del mercato, che porta con sé tante ore insonne per i dirigenti. Il Torino, sempre più vicino a Paolo Vanoli come nuovo allenatore, ha iniziato a muoversi soprattutto in ottica cessioni. Prima di definire gli obiettivi di mercato, infatti, è necessario avere la nuova guida tecnica a pieno regime, per questo motivo per adesso ci si concentra sulle uscite. Tanti i nomi caldi, tra cui spicca ovviamente quello di Alessandro Buongiorno. Il difensore è richiesto da diverse squadre di A ed estere, Napoli di Conte su tutte, ma è considerato incedibile da Cairo.

“Buongiorno non è sul mercato”

“È nella top 11 dei cinque campionati europei. Quanto vale? Non lo so. Non è un giocatore che ho messo sul mercato, per questo non ho pensato al prezzo. Ha un contratto fino al 2028. Lo scorso anno non ha voluto andare all’Atalanta e sono stato ben contento della sua decisione. È un nostro giocatore, è il nostro capitano adesso. Io lo adoro, è un ragazzo e un giocatore straordinario. Non ho pensato a nulla perché io lo voglio tenere. Richieste? Me lo chiedono in tanti, all’Italia e all’estero”: così il presidente ha parlato della situazione legata a Buongiorno, che in questo preciso istante della stagione sembra più vicino a rimanere piuttosto che a partire.

Quanto vale il difensore?

Ma le sliding doors del mercato, si sa, sono infinite, e dunque è difficile dare per scontata una sua permanenza quando mancano tre mesi alla fine del mercato. Buongiorno un prezzo sembra non avercelo, ma la sensazione è che se qualcuno si presentasse con un’offerta di almeno 50 milioni di euro Cairo potrebbe iniziare a tentennare. Il prezzo si è infatti alzato rispetto allo scorso anno, e tutti quei soldi potrebbero essere fondamentale per ricostruire una squadra che punti all’Europa.