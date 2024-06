Dal Sassuolo alla Salernitana: tanti giocatori interessanti potrebbero rappresentare delle occasioni per il calciomercato

Frosinone, Sassuolo e Salernitana sono state le tre retrocesse che disputeranno la prossima stagione di Serie B. Una vera e propria sorpresa l’annata maledetta dei neroverdi, che condizionati dalla lunga assenza di Berardi non sono riusciti a mantenere la categoria. Tanta sfortuna anche per il Frosinone, che nonostante il buon gioco ha perso in casa lo scontro decisivo per la salvezza. Al di sotto delle aspettative, infine, la stagione della Salernitana. Il mercato di gennaio non ha aiutato i campani, fanalino di coda della Serie A. Ma lo stesso mercato potrebbe presentare ora delle occasioni al Toro, tra vecchi pallini e qualche scommessa.

Da Laurienté a Maggiore: quante occasioni in B

Due dei giocatori più interessanti che il mercato estivo potrebbe proporre al Toro sono Laurienté e Maggiore. Due pallini che in passato Davide Vagnati aveva provato a portare in granata. Poi le cose non sono andate nel migliore dei modi, come spesso è accaduto, ed entrambi hanno dovuto dire addio alla possibilità di vestire la maglia del Toro. Con la retrocessione in B di Sassuolo e Salernitana, tuttavia, potrebbe essere più facile assicurarsi il loro cartellino in caso di un ritorno di fiamma. Stesso discorso per Doig, che il club aveva cercato a lungo in estate, ma che poi ha sposato il progetto del Sassuolo. Poi Pinamonti: un attaccante giovane e di prospettiva che per la serie cadetta sarebbe sicuramente sprecato. Con le difficoltà spesso dimostrate da Sanabria e Pellegri un giocatore del suo talento potrebbe senza dubbio far comodo a quello che sarà il nuovo allenatore granata.

Nel Frosinone Brescianini e Harroui i più interessanti

nei giallazzurri di Eusebio Di Francesco due dei giocatori di proprietà che meglio hanno fatto nell’ultima stagione di Serie A sono Brescianini e Harroui. Quest’ultimo ha avuto qualche problema fisico che lo ha condizionato ma è sicuramente uno degli elementi con più qualità della rosa dei canarini. Dotato di grande tecnica e duttilità potrebbe essere il giocatore che per caratteristiche permetterebbe a Vlasic di rifiatare. Brescianini è invece un tuttofare, che spesso e volentieri sa rendersi pericoloso anche in fase offensiva.