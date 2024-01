Calciomercato Torino / Davide Vagnati sta valutando altri profili per la fascia sinistra, lo scozzese è sempre più defilato

Questo matrimonio non s’ha da fare, direbbero i bravi di manzoniana memoria. Renzo e Lucia stavolta però non c’entrano, le nozze in questione sono quelle tra Josh Doig e il Torino. In estate lo scozzese era stato vicino, vicinissimo, al trasferimento sotto la Mole, poi la trattativa si era arenata, con la società granata che aveva preferito virare su esterni capaci di giocare su entrambe le fasce, che Valentino Lazaro e Brandon Soppy. Anche in questa sessione invernale di calciomercato sembra sempre più difficile che Doig possa trasferirsi al Torino.

Calciomercato Torino: i dubbi su Doig

Non è il forte interesse dell’Olympique Marsiglia per lo scozzese ad aver fatto compiere un passo indietro al Torino, già lo scorso gennaio la società granata si ritrovò a duellare sul mercato per un calciatore del Verona, in quel caso Ivan Ilic, riuscendo alla fine a prevalere e ad assicurarsi il centrocampista. I motivi riguardano i dubbi di Juric sullo stesso Doig: è un esterno macino di spinta, dotato anche di un buon fisico, ma l’allenatore non è convinto che possa l’elemento giusto per alzare il livello qualitativo della squadra. Dubbi che hanno fatto frenare la trattativa.

Prima un’uscita poi un’entrata

Davide Vagnati da tempo ha comunque iniziato a muoversi alla ricerca di soluzioni alternative, scandagliando sia il mercato italiano che quello estero, prima però vuole cedere: come spiegato anche da Juric, al Torino arriverà qualcuno solamente se qualcun altro uscirà. Nemanja Radonjic è corteggiato dal Monza, per Demba Seck si cercano acquirenti anche in Serie B e il prestito di Brandon Soppy potrebbe essere concluso in anticipo, prima però il terzino francese dovrà trovare una nuova squadra perché non rientra nei piani dell’Atalanta e la società nerazzurra non vuole riprenderlo per la seconda parte di campionato. Una volta sistemati le questione riguardanti le uscite, Vagnati proverà allora a chiudere per un terzino sinistra indipendentemente da quel che ne sarà di Doig.