Al termine della sfida contro il Genoa, Juric ha “ammonito” la società, chiedendo di alzare il livello per poter dare continuità ai risultati

Ancora una volta, con l’occasione di dare una svolta positiva alla stagione, il Torino ha rallentato. Dopo la super vittoria contro il Napoli, era molto alto l’entusiasmo in città e, soprattutto al Fila. La squadra si è presentata al Marassi con la possibilità di vincere e avvicinarsi ancor di più alla zona Europa (complici anche gli scontri diretti di giornata), ma ha sbattuto contro un buon Genoa, che davanti ai propri tifosi non perde addirittura da ottobre. Chance di poter fare un grosso salto in avanti, quindi, ancora una volta rimandata, per un Toro che ormai sembra quasi volersi abituare alla mediocrità degli ultimi anni. Ma se c’è un uomo che sta provando in tutti i modi a cambiare la mentalità della squadra, questo è Ivan Juric. Il tecnico, dopo la prova di sabato, si è presentato in conferenza facendo un monito alla società: “Dirò alla società quello che penso, mi auguro si possa alzare il livello, che è già alto, ma per vincere queste partite serve alzare il livello e da quello potremmo avere dei benefici“. Ma cosa intende l’allenatore?

Cosa serve al Torino

In particolare sono tre le zone del campo in cui il Torino necessita di investimenti, due delle quali con priorità alta. In primis, serve un esterno mancino che possa fare il quinto (o quarto, in base a come si considera il modulo) di centrocampo. Con Doig che non rientra più nel progetto, Vagnati deve tornare a buttare un occhio sul mercato delle opportunità, trovando un profilo che rispetti l’identikit richiesto da Juric. Dopodiché, all’appello manca anche un vice Vlasic. Da quando l’allenatore ha proposto il nuovo modulo con le due punte, infatti, il croato è sempre stato presente in trequarti, e nessuno lo ha mai sostituito a dovere. Juric avrebbe bisogno di un giocatore fantasioso, di grande qualità come era Miranchuk, che possa anche far rifiatare l’ex West Ham. Per essere accontentato, però, bisogna prima che parta almeno uno tra Karamoh e Seck, che hanno trovato pochissimo spazio fin qui.

Capitolo difesa

Non verrà invece fatto un investimento in difesa. Per gran parte del girone d’andata si è infatti visto Tameze nella posizione di braccetto destro. Ora che Djidji è recuperato a pieno regime, invece, è lui il titolare in quella zona di campo. Con il camerunense che può però tornare a essere schierato in mezzo al campo, come accaduto nel secondo tempo di Genova, ma in caso di emergenza può tornare ad agire da braccetto. E poi ci sono sempre anche Sazonov e Zima.