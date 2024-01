Calciomercato Torino / Il Marsiglia vuole Doig e lo vuole subito: il Toro è bloccato senza uscite e rischia di perderlo

Toro concentrato sulla gara contro il Genoa, ma la società pensa al mercato. L’esigenza di un esterno mancino, nel nuovo modulo di Juric, si fa sentire. La pista calda è quella di Josh Doig dell’Hellas Verona, ma c’è il Marsiglia forte su di lui. Nonostante l’incontro tra le parti avvenuto nella gara contro il Napoli, il Toro senza cessioni è bloccato. Il Marsiglia invece, ha fretta e vuole chiudere subito l’operazione. I francesi sono in vantaggio e il Toro rischia di perderlo. Radonjic è l’unico monetizzabile, ha mercato, ma Juric in conferenza stampa non lo ha messo ai margini.

Hellas Verona: prima il sostituto

Il Verona, tra situazione societaria e campionato, non se la passa molto bene. Marco Baroni pensa solo al campo, ma tanti giocatori sono in partenza. L’allenatore ha detto: “Non viene permesso di non stare concentrati sul campo, sono professionisti che fanno un lavoro che amano, un calciatore non può abbassare la testa e pensare a qualcos’altro. In allenamento metto dei paletti ben stretti e loro sanno che non possono sbagliare. Chi andrà in campo darà il 150%”. Prima di vendere Doig, gli scaligeri vogliono essere certi di avere il sostituto. Nelle ultime ore, si sono intensificati i contatti con i Glasgow Rangers per Rıdvan Yılmaz. Questo a conferma che Doig è in uscita. Il Marsiglia non ha problemi e vuole approfittarne subito.

Doig e il Toro: un corteggiamento senza lieto fine?

Già in estate il Torino era interessato a Doig. Lì le cose erano diverse, ma l’affare non si è chiuso. Adesso invece, il Toro è bloccato senza cessioni. Quello tra Doig e il Toro, rischia di diventare un corteggiamento senza lieto fine. Il giocatore aveva anche detto sì (come in estate), ma manca l’accordo tra Torino e Verona. La ricerca di un “nuovo Ansaldi”, come definito da Juric, continua.