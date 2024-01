Calciomercato Serie A / Le notizie di calciomercato di oggi, 12 gennaio 2024, in Serie A: Rade Krunic va in Turchia e saluta il Milan

Continua la sessione di calciomercato invernale: in Serie A le squadre sono attive e alla ricerca dell’affare migliore, in entrata e in uscita. Escludendo il prestito di Maldini (dall’Empoli al Monza), per il Milan arriva la prima cessione. Rade Krunic infatti, dopo 4 anni e mezzo, va in Turchia al Fenerbahce. Raggiunge così Dzeko (ex Inter) e Bonucci (ex Juventus). Affare da 3 milioni di euro (parte fissa), più 1/1,5 di bonus. Si valuta anche la partenza di Luka Romero, in prestito al Como.

Empoli: Caputo rimane

Il numero 9 dell’Empoli Francesco Caputo, per tutti “Ciccio”, rimane in Toscana. C’erano voci su di lui, ma le parole dell’agente sono state queste: “Non è una questione di categoria, ma di rapporto che il calciatore ha con la piazza di Empoli. C’è qualcosa che si è costruito negli anni e che è molto forte. Non è un problema di Serie B o di qualsiasi squadra, al momento lui rifiuterebbe anche una proposta dalla A, qualora dovesse arrivare, perché l’obiettivo è salvare l’Empoli”.

Juventus: occhi su Samardzic ed Ederson

La Juventus invece, ha messo gli occhi su Lazar Samardzic ed Ederson Da Silva. Il primo, ha rifiutato l’Inter in estate. Adesso è in partenza da Udine, ma c’è anche il Napoli su di lui. Anche Ederson piace, ma è un pilastro dell’Atalanta di Gasperini.

Sassuolo e Napoli pensano a Man

Voce di mercato che arriva dalla Romania: Sassuolo e Napoli pensano a Dennis Man, del Parma. I ducali sono primi in Serie B e lui è un leader. La richiesta è di 8 milioni più bonus.