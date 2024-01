Il Torino ha messo nel mirino Josh Doig per la fascia sinistra, ma la trattativa prosegue a rilento: l’Hellas deve prima rimpiazzarlo

Il Torino continua a muoversi sul mercato per metter a disposizione di Ivan Juric i giusti rinforzi per migliorare la rosa. Da tempo Davide Vagnati, sotto richiesta specifica del tecnico, ha messo gli occhi su Josh Doig. L’esterno dell’Hellas Verona era stato trattato dal Toro già in estate, ma una serie di rallentamenti e complicazioni hanno poi fatto arenare la trattativa. A pochi mesi di distanza ecco che la telenovela sembra riaprirsi: il Toro ha puntato lo scozzese e vorrebbe regalarlo a Juric nel mercato di gennaio, ma la trattativa stenta al momento a decollare: ecco perché.

Il Verona cerca il sostituto

Al contrario delle strategie di mercato del Torino, che deve prima vendere per comprare nuovi rinforzi, il Verona si sta occupando di trovare un giocatore che prenda il posto di Doig in caso di cessione. Gli scaligeri hanno già ceduto Terracciano al Milan e un’altra cessione senza un rimpiazzo sarebbe sanguinosa per gli schemi di Baroni. La sensazione è che fino a quando la società gialloblù non avrà trovato un nuovo esterno sinistro, lo scozzese resterà a disposizione del suo allenatore. A tal proposito il Verona pare stia trattando con il Glasgow Rangers per assicurarsi le prestazioni di Ridvanz Yilmaz, calciatore turco classe 2001 nel giro della nazionale. Il Toro spera che il club di Setti possa chiudere a breve per mettere Doig a disposizione di Juric il prima possibile. Se così non dovesse essere potrebbe seriamente ripresentarsi la situazione della scorsa estate e la trattativa potrebbe definitivamente saltare. A quel punto i granata sarebbero costretti a virare su un altro obbiettivo, per regalare a Juric l’esterno di piede mancino che tanto sarebbe utile nel nuovo sistema di gioco del croato.