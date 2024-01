Calciomercato Torino / Josh Doig rimane nel mirino del Torino: per farlo arrivare in granata però serve un’uscita

Senza uscite, il mercato non si sblocca. La priorità del Torino è quella di mettere a disposizione di Juric, un esterno di piede mancino. Il nome più caldo è quello di Josh Doig dell’Hellas Verona. Già questa estate, lo scozzese, era in orbita Toro, ma poi non è arrivato. Adesso però, il Torino ha cambiato modo di giocare e serve un sinistro sulla sinistra. Tra gli esterni del Toro (Bellanova, Vojvoda, Soppy e Lazaro), Soppy potrebbe partire, facendo rientro all’Atalanta. Serve però un’uscita che porti soldi.

Radonjic è la chiave

Anche Radonjic e Seck sono sul mercato. Il primo, è decisamente quello più monetizzabile. Su di lui c’è il Monza di Palladino. Il Toro chiede 3,5 milioni di euro, che verrebbero usati per comprare Doig. Senza cessioni non si compra. Cairo ha detto: “In estate abbiamo fatto investimenti importanti. Oggi, posso dire, che abbiamo una squadra che funziona”. Juric ha ribadito: “In questo momento tutto tace, non si muove niente. Prima delle uscite non credo che si possa fare qualcosa”.

Toro: occhio al Marsiglia…

Sembra il remake dello scorso inverno, con Ivan Ilic. Su Doig infatti, c’è anche il Marsiglia. Domenica al Grande Torino, c’è stato l’incontro tra il Torino e l’entourage del giocatore. Se il Toro lo vuole, deve fare in fretta, altrimenti potrebbe perderlo. Doig, classe 2002, ha collezionato 13 presenze quest’anno, tra campionato e Coppa Italia. 0 gol, 0 assist e 2 cartellini gialli per lui. Lo scorso anno invece, in 22 partite, 2 gol e 4 assist.