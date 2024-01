Calciomercato Torino / Ai margini del progetto, Radonjic potrebbe lasciare già a gennaio: il Monza è pronto a formulare un’offerta

È entrata nel vivo la sessione invernale di calciomercato. Si è iniziato a muovere il Torino, non solo per quanto riguarda il mercato in entrata – dove continua a essere forte il nome di Doig – ma anche in ottica uscite. Tanti sondaggi sono stati fatti per giocatori granata: da Lazaro a Popa, passando per Seck, ma in questo momento l’indiziato principale a lasciare il capoluogo piemontese sembra essere Nemanja Radonjic. Il serbo, ancora una volta a causa del rapporto poco idilliaco con Ivan Juric, ha giocato pochissimo in questa stagione, e anche nell’ultima sfida contro il Napoli è rimasto a casa. L’allenatore aveva parlato di un problema fisico, ma è noto a tutti che si trattasse di ragioni extra-campo, legate per lo più al mercato. Adesso il Monza si è mosso sui suoi passi, ed è pronto ad accontentare la dirigenza granata, che chiede 3,5 milioni di euro.

Adieu Rado

Dopo una stagione e mezza, potrebbe quindi già chiudersi la storia tra Radonjic e il Torino. Un rapporto amorevole sbocciato tra calciatore, tifosi e città, con il serbo che ha sempre fatto apprezzamenti sui propri profili social. I suoi atteggiamenti in campo e fuori, però, non hanno mai fatto impazzire Juric – per usare un eufemismo – che lo ha quindi sin da subito fatto fuori provandolo a reintegrare ogni volta, senza mai riuscirci davvero. In Brianza il numero 10 troverebbe Palladino, un allenatore della stessa scuola del croato, quella gasperiniana, e che potrebbe valorizzarlo, mettendolo in riga sin da subito. Lo stesso Palladino ha già parlato di lui, definendolo un ottimo giocatore. Nulla è deciso ancora, ma se il Monza dovesse avanzare con un’offerta soddisfacente, nessuno spingerebbe per la permanenza dell’ex Marsiglia sotto la mole.