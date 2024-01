Seconda settimana di calciomercato: ecco tutte le ultime notizie sui club di Serie A di oggi, martedì 9 gennaio

Prosegue senza sosta la sessione invernale di calciomercato in Serie A. I dirigenti sportivi sono alla ricerca di rinforzi da mettere a disposizione degli allenatori, con un occhio di riguardo anche al mercato in uscita. Tra questi c’è Davide Vagnati, che nelle ultime ore sta trattando la cessione di Radonjic al Monza. Ecco le ultime notizie di oggi, martedì 9 gennaio.

Genoa, in chiusura la cessione di Dragusin al Tottenham

Il Genoa sta per chiudere la cessione di Dragusin al Tottenham. Gli Spurs hanno avanzato un’offerta da 24 milioni più 6 di bonus, inserendo nella trattativa anche il prestito del giovane Djed Spence. Battuta, dunque, la concorrenza del Bayern Monaco che tramite agenti aveva promesso un’offerta importante al club di Zangrillo. I tedeschi, però, non hanno mai presentato un’offerta ufficiale. Intanto il Genoa guarda anche alle operazioni in entrata: il club ha fatto un sondaggio per Djuric, attaccante dell’Hellas Verona.

Inter, il Leicester vuole Sensi

Nonostante ai nerazzurri non siano ancora arrivate offerte ufficiali, ci sono stati i primi contatti tra Stefano Sensi e il club di Premier League. Il giocatore ha trovato pochissimo spazio nelle ultime settimane e piace molto a Enzo Maresca, attuale allenatore delle Foxies.

Milan, Popovic arrivato a Milano

Il Milan sta per ufficializzare l’acquisto di Matija Popovic, attaccante classe 2006 in uscita dal Partizan Belgrado. Il ragazzo è atterrato in queste ore a Milano e nelle prossime ore, dopo aver sostenuto le visite mediche, potrà firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri.

Sassuolo, Defrel piace a Cagliari e Salernitana

Quello di Gregoire Defrel è un nome caldo per Cagliari e Salernitana. I due club stanno cercando rinforzi per lottare per la salvezza e quello dell’attaccante neroverde potrebbe essere il nome giusto: è in scadenza di contratto.